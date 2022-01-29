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Sivas'ta ekipler yolu kapanan köydeki hastaların imdadına yetişti

29.01.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta ekipler yolu kapanan köydeki hastaların imdadına yetişti

SİVAS (AA) - İmranlı'da tipi nedeniyle yolu kapanan köylerde rahatsızlanan kişileri karla mücadele, sağlık ekipleri ile Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ'nin (ÇEDAŞ) "enerji timleri" kurtararak, hastaneye ulaştırdı.

İmranlı ilçesine bağlı Karapınar köyünde yaşayan böbrek hastası 34 yaşındaki Hasret Can Alişanoğlu'nun yakınları sağlık ekiplerini arayarak yardım talep etti.

Tipi nedeniyle sağlık ekipleri köye ulaşamayınca ağrıları artan hasta için Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ'nin (ÇEDAŞ) "enerji timlerinden" yardım istendi.

Sağlık ekiplerini paletli araçla köye götüren ekipler hastayı alarak ambulansa getirdi. İmranlı Devlet Hastanesine kaldırılan Alişanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Diğer yandan Kızılmezra köyünde yaşayan ve rahatsızlanan Fatma Yıldızay da "enerji timleri" tarafından paletli araçla getirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

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