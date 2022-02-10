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Sivas'ta ekipler yolu kapanan köydeki hastanın imdadına yetişti

10.02.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta ekipler yolu kapanan köydeki hastanın imdadına yetişti

SİVAS (AA) - Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, ilçe özel idaresi ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 16 kilometre uzaklıkta Tahyurt köyünde yaşayan 43 yaşındaki böbrek hastası Şengül Kaya rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Tipi nedeniyle 112 Acil Servis personeli köye ulaşamayınca Altınyayla İlçe Özel İdaresi ekiplerinden yardım talep etti.

İş makineleri yardımıyla açılan yolda ilerleyen ekipler, köye ulaşarak Kaya'yı ambulansla Altınyayla Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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