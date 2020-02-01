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Sivas'ta enerji timlerinin kar ve karanlıkla mücadelesi

SİVAS HABERLERİ  | 01.02.2020 15:23 | Son Güncelleme

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ kesintisiz enerji için gece gündüz çalışıyor

SİVAS (AA) - Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ'nin (ÇEDAŞ) enerji timleri, Sivas'ta iki gündür devam eden kar yağışında kesintisiz enerji için gece gündüz sahada görev yapıyor.

ÇEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 40 ilçe ve 55 beldede elektrik dağıtım hizmeti veren ÇEDAŞ'ta çalışmalar aralıksız devam ediyor.

ÇEDAŞ arıza giderim bakım ekiplerinden oluşan enerji timleri, Sivas'ta iki gündür etkili olan şiddetli kar yağışı ve fırtına nedeniyle yaşanan elektrik arızalarını gidermek için yoğun çaba sarf etti. Kara yolları ve İl Özel İdaresi ekipleri ile koordineli hareket ederek yolu kapalı bölgelere ulaşmaya çalışan ekipler, çetin kış şartlarına rağmen arızaları gidermek için çalışmalarını sürdürdü.

Direklere tırmanan enerji timleri, buz yükü nedeniyle yıkılan direklerdeki arızaları kısa sürede giderdi.

Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu yerlerde zorlu arazi koşullarına rağmen yaya olarak arızalı enerji nakil hatlarına ulaşmaya çalışan ekipler, karanlıkla da mücadele etti.

ÇEDAŞ arıza giderim bakım teknisyeni Murat Cazır, vatandaşların elektriksiz kalmaması için zorlu kış koşullarda gece gündüz çalıştıklarını ifade ederek, özellikle dağlık ve ormanlık alanlardaki enerji nakil hatlarında yaşanan arızaların kendilerini oldukça zorladığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
ÇEDAŞ elektirik arıza Sivas

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