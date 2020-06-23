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Sivas'ta eski hükümlü ve engellilere iş kurmaları için hibe desteği

SİVAS HABERLERİ  | 23.06.2020 20:18 | Son Güncelleme

Sivas'ta eski hükümlü ve engellilere iş kurmaları için hibe desteği

SİVAS (AA) - Sivas İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, engelli ve eski hükümlülere iş kurmaları için hibe desteği verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, hibe almaya hak kazananların çeklerini valilikte düzenlenen törenle takdim etti.

Burada konuşan Vali Ayhan, hazırladıkları büyükbaş hayvancılık projesi komisyon tarafından uygun görülen vatandaşlara İŞKUR İl Müdürlüğü koordinesinde 44 bin lira destek sağlandığını bildirdi.

Ayhan, "Devletimiz 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla sosyal devlet ilkesini dünyaya gösteren ülkelerden birisi. Bunu pandemi sürecinde de çok yakından gördük. Vatandaşının derdiyle dertlenen, dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşını yalnız bırakmayan bir ülkemiz var." ifadelerini kullandı.

Verilen desteğin, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan sağlandığını aktaran Vali Ayhan, sağlıktan eğitime, tarımdan sosyal projelere kadar birçok alanda devletin ciddi desteklerinin olduğuna dikkati çekti.

İŞKUR İl Müdürü Hikmet Canpolat ise eski hükümlü ve engelli proje destekleme müracaatlarının devam ettiğini kaydetti.

Canpolat, "Eski hükümlü ve engelli vatandaşlarımız sistemden bir gün içerisinde eğitimlerini alabiliyorlar. Eğitimi alanlar 17 Temmuz’a kadar İŞKUR’a müracaat edebilecekler. Daha sonra vatandaşlarımızı, kendi işlerini kurma noktasında destekleyeceğiz. Uygun görülen projelere 65 bin liraya kadar destek verilecek." açıklamasında bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız da projeyle vatandaşların yem bitkilerini üretme ve sütlerini de katma değeri daha yüksek hale getirip satma imkanına sahip olacağını aktardı.

Konuşmaların ardından hak sahiplerine protokol üyelerince temsili hibe çekleri takdim edildi.

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