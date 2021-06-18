Sivas'ta eski patronu olan kadını pompalı tüfekle rehin alan şüpheli adliyeye sevk edildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta dün eski patronu olan kadını evinde pompalı tüfekle rehin alan zanlı adliyeye sevk edildi.
Akdeğirmen Mahallesi 9. Sokak'ta eski patronu N.B'yi (40) pompalı tüfekle rehin aldığı gerekçesiyle yakalanan E.T'nin (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının savcılıktaki sorgusu sürüyor.
E.T, konuşmak için evine gittiği eski patronu N.B'yi pompalı tüfekle rehin almış, kadının evde bulunan 6 yaşındaki kızını olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etmişti. Zanlının pompalı tüfekle çevreye ateş açması ve saçmaların karşıdaki evin camlarına isabet etmesi sonucu bölgeye özel harekat, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmişti.
Şüpheli, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile asayiş ekiplerinin ikna etmesiyle gözaltına alınmıştı.
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