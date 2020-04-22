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Sivas'ta ev karantinasına uymayan kişiye para cezası

SİVAS HABERLERİ  | 22.04.2020 11:21 | Son Güncelleme

Sivas'ta ev karantinasına uymayan kişiye para cezası

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesine bağlı bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina sürecini geçirdiği evden alışveriş yapmak için çıkan kişi, ilçe merkezinde yakalandı.

İstanbul'dan seyahat izin belgesi alarak memleketi Suşehri ilçesine bağlı Çataloluk köyüne gelen kişiye, ekipler tarafından 14 gün evde karantinada kalması gerektiği tebliğ edildi.

Ekiplerin uyarısına rağmen evinden alışveriş yapmak için çıkan kişi, 8 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezine geldi.

Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişi, kendisine karantinada kalmasını tebliğ edenler arasında yer alan jandarma astsubay tarafından kaldırımda yürürken fark edildi.

Olay yerine çağrılan özel kıyafetli sağlık ekiplerince ateş ölçümü yapılan kişi, Suşehri Devlet Hastanesine götürüldü.

Kovid-19 tedbirlerine uymadığı için 3 bin 150 lira ceza kesilen kişi, hastanedeki kontrollerin ardından karantina sürecini tamamlaması için evine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Karantina Sivas Suşehri

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