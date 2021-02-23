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Sivas'ta evde kumar oynayan 15 kişiye 37 bin 273 lira ceza

23.02.2021 21:09 | Son Güncelleme:
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Sivas'ta evde kumar oynayan 15 kişiye 37 bin 273 lira ceza

SİVAS (AA) - Sivas'ta evde kumar oynayan 15 kişiye 37 bin 273 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Sularbaşı Mahallesi Afyon Sokak'ta kumar oynandığını tespit ettikleri eve operasyon düzenledi.

İki ev sahibinin de aralarında olduğu 15 kişiye, kağıt oynamak, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararlarına aykırı hareket etmek, maske takmamak ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan 37 bin 273 lira ceza yazıldı.

Ev sahiplerine ayrıca kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan adli ve idari işlem yapıldı.

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