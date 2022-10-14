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Sivas'ta evlerinde ölü bulunan çiftin cenazeleri toprağa verildi

14.10.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta evlerinde ölü bulunan çiftin cenazeleri toprağa verildi

SİVAS (AA) - Sivas merkeze bağlı bir köyde evlerinde başlarından tabancayla vurulmuş halde bulunan karı koca son yolculuklarına uğurlandı.

Merkeze bağlı Yavu köyü Bahçeli mezrasında çiftçilikle uğraşan S.Ö. (44) ile karısı S.Ö'nün (46) cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından mezradaki mescide getirildi.

Çiftin cenazeleri burada kılınan namazın ardından mezradaki kabristana defnedildi.

Yavu köyü Bahçeli mezrasında S.Ö. ile karısı S.Ö. dün yakınları tarafından evlerinde yatak odasında başlarından tabancayla vurulmuş halde bulunmuştu.

S.Ö'nün, karısını öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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