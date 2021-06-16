YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıldığını iddia eden çift, polise başvurdu

Sivas'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıldığını iddia eden çift, polise başvurdu

16.06.2021 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta FETÖ bahanesiyle dolandırıldığını iddia eden çift, polise başvurdu

SİVAS (AA) - Sivas'ta yaşayan karı-koca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle 40 bin 500 lira dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.

İddiaya göre, Alibaba Mahallesi'nde ikamet eden 45 yaşındaki H.K. ile eşi 39 yaşındaki S.K'yi telefonla arayan kişiler, "FETÖ ile ilişkilerinin tespit edildiği"ni belirterek çiftten belirtilen hesaba para yatırmalarını istedi.

Hesaba 40 bin 500 lira yatıran karı-koca, dolandırıldıkları gerekçesiyle Alibaba Polis Merkezine başvurdu.

Mağdurların ifadesini alan emniyet mensupları, olayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Doğal akvaryum Gökpınar Gölü yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyorDoğal akvaryum Gökpınar Gölü yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor
Anahtar Kelimeler:
fetö Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 16 Haziran Çarşamba

İmsak
03:01
Sabah
04:56
Öğle
12:38
İkindi
16:35
Akşam
20:09
Yatsı
21:55

Sivas Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Çarşamba

Bahar Eczanesi
Merkez
Doğanay Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Afyonkarahisar'da evde kaçak toplanan 5 çuval salyangoz bulundu

Afyonkarahisar'da evde kaçak toplanan 5 çuval salyangoz bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mardin'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Mardin'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Bingöl'deki gelincik tarlaları görsel şölen sunuyor

Bingöl'deki gelincik tarlaları görsel şölen sunuyor

Erzurum'da kar sularının oluşturduğu menderesler büyülüyor

Erzurum'da kar sularının oluşturduğu menderesler büyülüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.