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Sivas'ta FETÖ şüphelisi 2 eski asker gözaltına alındı

SİVAS HABERLERİ  | 18.02.2020 10:33 | Son Güncelleme

Sivas'ta FETÖ şüphelisi 2 eski asker gözaltına alındı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında görevden ihraç edilen 2 uzman çavuş yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen talimat doğrultusunda görevden ihraç edilen uzman çavuşlar N.K. ve A.D.K. için gözaltı kararı verildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan şüpheliler işlemleri için Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Gözaltı Sivas uzman erbaş

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