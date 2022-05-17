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Sivas'ta görevi başında hayatını kaybeden polisin cenazesi Nevşehir'e uğurlandı

17.05.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta görevi başında hayatını kaybeden polisin cenazesi Nevşehir'e uğurlandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde görevi başında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 50 yaşındaki polis memuru Ünlü Cığır'ın cenazesi, törenle memleketi Nevşehir'e gönderildi.

Cığır'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Şarkışla Devlet Hastanesi morgundan alınarak Hükümet Konağı önüne getirildi.

Burada düzenlenen törende Cığır'ın özgeçmişi okundu.

Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, yaptığı konuşmada, aileye başsağlığı diledi.

Her ölümün erken, her ölümün acı olduğunu belirten Dolaş, "Ne mutlu ona ki üç tane pırıl pırıl evlat yetiştirmiş. İnşallah çocukları babalarından aldıkları bayrağı taşımaya devam edecekler." dedi.

İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer’in yaptığı duanın ve helallik alınmasının ardından Cığır'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Nevşehir'in Gülşehir ilçesine uğurlandı.

Törene, Cığır'ın eşi Sunay Cığır ve çocukları, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Şarkışla Belediye Başkanvekili Hanife Metin, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.

Şarkışla Emniyet Müdürlüğünde görevli, evli ve 3 çocuk babası Ünlü Cığır, dün, Bölge Trafik İstasyon Amirliği'nde mesaideyken kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

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