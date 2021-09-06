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Sivas'ta hafif ticari araç bariyere çarptı: 9 yaralı

06.09.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta hafif ticari araç bariyere çarptı: 9 yaralı

Sivas'ta hafif ticari araç bariyere çarptı: 9 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Suriye uyruklu Mustafa Abdo Yusuf (23) yönetimindeki 34 ML 4036 plakalı araç, D-100 kara yolu Yukarıkale Mahallesi yakınlarında bariyere çarptı.

Sürücü ile araçta bulunan Fatıma (24), Hayat (6), Almora (27) ve Zakaria Naif (36) ile Shukri (5), Zeynep (8), Ahmed (9) ve Adnan İbrahim (40) yaralandı.

Yaralılar, Suşehri ve Koyulhisar'daki hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas

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