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Sivas'ta hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

26.08.2021 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Ö.K. yönetimindeki 58 ACJ 045 plakalı hafif ticari araç ile Y.U. idaresindeki 44 FY 933 plakalı hurda yüklü kamyonet, Sivas-Ankara kara yolu Hayranlı köyü kavşağında çarpıştı.

Kamyonetin kasasının kupadan ayrıldığı kazada, her iki araç da tarlaya devrildi.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan O.B. yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Y.U'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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trafik kazası Sivas

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