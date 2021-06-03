Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 ölü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gölova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Erzincan D-100 kara yolu Çatallı köyü civarında, sürücüleri belirlenemeyen 34 NF 9250 plakalı otomobil ile 34 KJ 6418 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada 9 kişi yaşamını yitirdi.



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