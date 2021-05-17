Sivas'ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 7 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

T.Ç. yönetimindeki 06 ADD 279 plakalı hafif ticari araç, Gürün-Pınarbaşı kara yolunun Mazıkıran mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan B.B. (70), F.T. (40), D.Ç. (35), N.Ç. (11), E.Ç. (7) ve K.Ç. (1) yaralandı.

Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz