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Sivas'ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 7 yaralı

17.05.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 7 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

T.Ç. yönetimindeki 06 ADD 279 plakalı hafif ticari araç, Gürün-Pınarbaşı kara yolunun Mazıkıran mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan B.B. (70), F.T. (40), D.Ç. (35), N.Ç. (11), E.Ç. (7) ve K.Ç. (1) yaralandı.

Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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