Sivas'ta hafif ticari aracın devrildiği kazada biri bebek 4 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri bebek 4 kişi yaralandı.

M.B. (29) yönetimindeki 61 BT 919 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Malatya kara yolunun Alacahan mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan H.V. (43), S.U. (28) ve T.U. (1) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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