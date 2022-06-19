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Sivas'ta hafif ticari aracın devrildiği kazada biri bebek 4 kişi yaralandı

19.06.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta hafif ticari aracın devrildiği kazada biri bebek 4 kişi yaralandı

Sivas'ta hafif ticari aracın devrildiği kazada biri bebek 4 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri bebek 4 kişi yaralandı.

M.B. (29) yönetimindeki 61 BT 919 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Malatya kara yolunun Alacahan mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan H.V. (43), S.U. (28) ve T.U. (1) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sivas'ta hafif ticari aracın devrildiği kazada biri bebek 4 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas

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