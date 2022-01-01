Sivas'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Talip Yılmaz idaresindeki 58 ACN 988 plakalı hafif ticari araç, merkeze bağlı Akçahan köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile eşi Ayşe, annesi Fadime, çocukları Ömer Halis, Mehmet ve Ahmet Yılmaz yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



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