Sivas'ta hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan eski polis yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar ve İstihbarat Şubesi ekipleri, örgüt üyesi eski polis Serpil Kaygusuz'un yakalanması için çalışma başlattı.

Sivas 3. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilen Kaygusuz, kent meydanında yakalanarak işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

