Sivas'ta halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

F.D. yönetimindeki 38 RN 190 plakalı otomobil ile K.Y. idaresindeki 58 H 0218 plakalı halk otobüsü, Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü F.D. ile araçta bulunan S.D. ve S.A. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



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