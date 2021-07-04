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Sivas'ta halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

04.07.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

F.D. yönetimindeki 38 RN 190 plakalı otomobil ile K.Y. idaresindeki 58 H 0218 plakalı halk otobüsü, Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü F.D. ile araçta bulunan S.D. ve S.A. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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trafik kazası Sivas

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Sivas Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Pazar

Papatya Eczanesi
Merkez
Sema Eczanesi
Merkez
Şeyda Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Sarkisla
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