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Sivas'ta hastalanan buzağı veterinere otomobille taşındı

SİVAS HABERLERİ  | 19.12.2020 11:41 | Son Güncelleme

Sivas'ta hastalanan buzağı veterinere otomobille taşındı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir besici, hastalanan buzağıyı otomobiliyle veterinere götürdü.

Çayboyu Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Kaya, hastalanan "Adriana" isimli 2,5 aylık buzağısını otomobiliyle veterinerin muayenehanesine getirerek tedavi ettirdi.

Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, buzağısını severken göbeğinin altındaki şişliği fark ettiğini, yürüme güçlüğü çeken buzağısını otomobiliyle taşıdığını söyledi.

Yapılan muayenede buzağısının fıtık olduğunun tespit edildiğini belirten Kaya, "Adriana'nın sağlığı için kendi aracımızla getirdik. Veteriner ameliyatın ahırımızda yapılmasının uygun olacağını söyledi. Şimdi tekrar otomobil ile döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Buzağısının araçla gezmeyi sevdiğini aktaran Kaya, "Bir zamanlar Sivas'ta 'Dana Ferhat' vardı. Şimdi ise 'Adriana' var. Adriana Lima'yı çok sevdiğim için buzağıma bu ismi verdim." dedi.

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