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Sivas’ta hentbol şampiyonası devam ediyor

SİVAS HABERLERİ  | 23.01.2020 13:21 | Son Güncelleme

Sivas’ın ev sahipliği yaptığı “Kulüpler Arası Genç Kızlar Hentbol Türkiye Şampiyonası” devam ediyor.4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu, Mecnun Otyakmaz Spor Salonu, 15 Temmuz Spor Salonu ve Karşıyaka Spor Salonunda devam eden şampiyonaya 21 ilden 260 sporcu katılım sağlıyor.Heyecan dolu “Kulüpler Arası Genç Kızlar Hentbol Türkiye Şampiyonası” 25 Ocak Cumartesi gününe kadar devam edecek.25 Ocak Cumartesi günü yapılacak olan final maçlarının ardından dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlenecek.

Sivas’ın ev sahipliği yaptığı “Kulüpler Arası Genç Kızlar Hentbol Türkiye Şampiyonası” devam ediyor.
4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu, Mecnun Otyakmaz Spor Salonu, 15 Temmuz Spor Salonu ve Karşıyaka Spor Salonunda devam eden şampiyonaya 21 ilden 260 sporcu katılım sağlıyor.
Heyecan dolu “Kulüpler Arası Genç Kızlar Hentbol Türkiye Şampiyonası” 25 Ocak Cumartesi gününe kadar devam edecek.
25 Ocak Cumartesi günü yapılacak olan final maçlarının ardından dereceye giren takımlar için ödül töreni düzenlenecek. Kulüplere kupa, sporculara ise madalya ve başarı belgesi takdim edilecek.

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Öğle
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İkindi
15:23
Akşam
17:46
Yatsı
19:08

Sivas Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Perşembe

Çetinkaya Eczanesi
Merkez
Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
Tuğba Eczanesi
Merkez
Kandemir Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
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