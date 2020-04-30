YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas’ta ihracat da ithalat da düştü

Sivas’ta ihracat da ithalat da düştü

SİVAS HABERLERİ  | 30.04.2020 15:26 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verileri açıklandı.Buna göre Sivas’ta ihracat 2020 yılı Mart ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 31,6 azalarak 5 milyon 760 bin dolar, ithalat ise yüzde 30,5 azalarak 2 milyon 9 bin dolar olarak gerçekleşti.

Sivas’ta ihracat da ithalat da düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verileri açıklandı.
Buna göre Sivas’ta ihracat 2020 yılı Mart ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 31,6 azalarak 5 milyon 760 bin dolar, ithalat ise yüzde 30,5 azalarak 2 milyon 9 bin dolar olarak gerçekleşti. Kentte bir önceki aya göre ise ihracat yüzde 10,1 azalırken ithalat da yüzde 8,7 oranında arttı.
Sivas’ın ihracat ürünleri içerisinde çelik, çimento, cam seramik ve toprak ürünleri, demir ve demir dışı metaller, deri ve deri mamulleri, diğer sanayi ürünleri, halı, hazır giyim ve konfeksiyon, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler, kuru meyve ve mamulleri, madencilik ürünleri, meyve ve sebze mamulleri, mobilya kağıt ve orman ürünleri, su ürünleri ve hayvansal ürünler, tekstil ve hammaddeleri, yaş sebze ve meyve gibi ürünler yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGüneşlendi, böyle poz verdiGüneşlendi, böyle poz verdi
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Ayak bileğine takılan elektronik kelepçe ile ev hapsi başladı

Bölgede en fazla araç Malatya’da

Bölgede en fazla araç Malatya’da

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen bankacıya 12 yıla kadar hapis istemi

Zimmetine para geçirdiği iddia edilen bankacıya 12 yıla kadar hapis istemi

Eşi ve kendisi koronavirüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı

Eşi ve kendisi koronavirüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı

15 yaşındaki kız tüm akrabalarına Covid-19 bulaştırdı

15 yaşındaki kız tüm akrabalarına Covid-19 bulaştırdı

Sivas Namaz Vakitleri 30 Nisan Perşembe

İmsak
03:51
Sabah
05:27
Öğle
12:34
İkindi
16:23
Akşam
19:32
Yatsı
21:01

Sivas Nöbetçi Eczaneler30 Nisan Perşembe

İstasyon Eczanesi
Merkez
Rumeysa Eczanesi
Merkez
Tülay Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Korona virüs Sivas köftesini de vurdu

Korona virüs Sivas köftesini de vurdu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Hava sıcaklığı 0’ın atına düşecek

Hava sıcaklığı 0’ın atına düşecek

Makası eline alan vali, ağaç dallarını tek tek budadı

Makası eline alan vali, ağaç dallarını tek tek budadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.