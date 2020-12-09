Sivas’ta ihracat virüse rağmen arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2020 yılının Ocak-Kasım dönemine ilişkin ihracat verilerini açıkladı.

TİM verilerinden derlenen bilgilere göre Sivas´ta ihracat bu yılın 11 aylık döneminde dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınına rağmen geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış gösterdi. 2019 yılının Ocak-Kasım ayları arasında 68 milyon 310 bin dolar düzeyinde ihracatın gerçekleştirildiği Sivas´ta 2020 yılının aynı döneminde 68 milyon 768 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Sivas; Türkiye’de 2020 yılının 11 aylık verileri baz alınarak gerçekleştirilen ihracat sıralamasında 54´üncü sırada yer aldı.

