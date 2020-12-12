Sivas’ta iki köyde Covid-19 karantinası

Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan Gedikbaşı ve Arıkbaşı köyleri Covid-19 tedbirleri kapsamında 7 gün süreyle karantina altına alındı.

Divriği Kaymakamlığının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “İlçe kaymakamımız Mehmet Bek tarafından 11.12.2020 tarihinde olağanüstü Hıfzıssıhha toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan toplantı sonunda kaymakamımız vaka artışlarının genellikle ‘ev hanımlarında’ görüldüğünü vurguladı. Bu konuda vatandaşlarımızın daha dikkatli olmalarını ev toplantılarının, hasta ziyaretlerinin, kışlık ekmek vs. yapımı dahil her türlü ilişkilerin yasaklandığını söyledi. Kaymakamımız, ilçemize bağlı Gedikbaşı ve Arıkbaşı köyünü 7 gün boyunca karantinaya alındığını bildirdi “ ifadelerine yer verildi.



