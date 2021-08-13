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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

13.08.2021 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Halil İbrahim Peker idaresindeki 58 SA 572 plakalı otomobil, Yeşilyurt Mahallesi Sultanşehir Bulvarı yan yolda, Süleyman İrisoğlu'nun kullandığı 34 DEL 474 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan sürücüler ile Sinan Öztürk, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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trafik kazası Sivas

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