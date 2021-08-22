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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

22.08.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Ş.A. idaresindeki 58 NU 991 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi Eski Kayseri Caddesi'nde, S.M. yönetimindeki FÜ BE 777 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada savrulan Ş.A. yönetimindeki otomobil, yol kenarında bulunan ağaçlık alana girdi. Araçtaki Ş.M.C, T.A. ve L.Ç. ile 3,5 aylık bebek H.B.A. yaralandı.

Yaralılar, Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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trafik kazası Sivas

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