Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

E.A. (19) idaresindeki 06 ABH 853 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolu Gültepe Mahallesi Adliye Kavşağı'nda, S.S'nin (32) kullandığı 58 BR 363 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki B.S. (22), E.A. (18), K.Ş. (44), O.K. (68) ve A.K. (61), ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Durumu ağır olan A.K. (61), Sivas Numune Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



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