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Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

01.08.2022 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı.

A.Ö.Ü. yönetimindeki 48 AFM 889 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Sıcak Çermik mevkisinde, H.K. idaresindeki 60 DR 977 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 1 Ağustos Pazartesi

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İkindi
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Sivas ECZANELER
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