Sivas'ta ikiye bölünen traktördeki baba ve oğlu ağır yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu ağır yaralandı.
Nihat Demir (58) yönetimindeki 58 EN 414 plakalı traktör, D-100 kara yolunun Aşağısarıca yol ayrımı yakınlarında, Samet Demirbağ (30) idaresindeki 25 EC 1709 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada çapmanın etkisiyle ortadan ikiye bölünen traktörde bulunan sürücü Demir ile oğlu Cihan Demir (31) yaralandı.
Ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.