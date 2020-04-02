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Sivas'ta infaz koruma memurlarının koronavirüs karantinasına alındığı iddiasına yalanlama

SİVAS HABERLERİ  | 02.04.2020 12:17 | Son Güncelleme

Sivas'ta infaz koruma memurlarının koronavirüs karantinasına alındığı iddiasına yalanlama

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada bazı infaz koruma memurlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasına alındığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bir kısım sosyal medya platformunda "Sivas KYK yurduna 50 infaz koruma memuru getirilerek karantina altına alınmış, farklı birçok kaynaktan geldi bu bilgi, cezaevleri için her dakika gecikmedir diye diye dilimiz kurudu vebali, hukuki hesabı ağır olur." şeklinde yanıltıcı paylaşımlar yer aldığı belirtildi.

Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 30 Mart 2020 tarihinde Koronavirüs Bilim Kurulunun ceza infaz kurumlarına yönelik tedbirler başlığı altındaki kararında 'ceza infaz kurumlarında çalışan ve mahkumlar ile temas olasılığı olan infaz koruma memuru ve personelin mümkün ise 14 günlük değilse en az 7 günlük vardiyalar şeklinde çalışmalarının sağlanması, bu kişilerin ceza infaz kurumu dışında geçirdiği zamanlarının yurt gibi önceden belirlenmiş ve hazırlanmış yerde izole olarak ikamet etmelerinin sağlanması' şeklindeki tavsiyesi ve bu tavsiyeye istinaden Adalet Bakanlığımızın talimatı üzerine ceza infaz kurumunda görev yapan infaz koruma memurlarının ceza infaz kurumu dışında geçirecekleri zamanlarını önceden belirlenmiş dezenfekte edilmiş ve gerekli sağlık personeli ve ekipmanlarıyla sürekli kontrol altında tutulmaktadır. Bu şekilde personelin salgına yakalanma ihtimalini bertaraf etmek ve ceza infaz kurumuna göreve gittiğinde salgını kuruma taşıma ihtimalinin önüne geçmek amaçlanmıştır. İddia ediliği gibi ceza infaz kurumumuzda görev yapan infaz koruma ve benzeri personelin hiçbirinde Kovid-19 rahatsızlığı bulunmamaktadır. İnfaz kurumumuzdaki personelin mahallinde uygun görülen yerlerde izolasyonunu sağlanarak hem kendi sağlığı hem de hükümlü ve tutukluların salgından korunması amaçlanmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Başsavcılığı Kovid-19 Sivas

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