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Sivas'ta inşaatın 8. katından düşen işçi ağır yaralandı

15.10.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta inşaatın 8. katından düşen işçi ağır yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta çalıştığı inşaatın 8. katından düşen işçi ağır yaralandı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki 9 katlı bir inşaatın 8. katında çalışan duvar ustası Ali Gökçe, dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Ağır yaralanan Gökçe, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Gökçe'nin, hastanenin acil servisindeki ilk müdahalenin ardından ameliyata alındığı öğrenildi.

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri, inşaat çevresinde inceleme yaptı.

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