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Sivas'ta iş yerinde alkol alan 13 kişiye para cezası

SİVAS HABERLERİ  | 29.12.2020 12:58 | Son Güncelleme

Sivas'ta iş yerinde alkol alan 13 kişiye para cezası

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir iş yerinde alkol alan 13 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarını ihlalden 10 bin 192 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ihbar üzerine bir iş yerinde yaptıkları denetimde 13 kişinin alkol aldığını tespit etti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında kurallara uymayan 13 kişiye toplam 10 bin 192 lira ceza kesildi.

Ayrıca, işletme sahibine 4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun kapsamında 3 bin 180 ile 31 bin 903 lira arasında mülki amirce ceza uygulanmak üzere tutanak tanzim edildi.

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