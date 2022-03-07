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Sivas'ta işbaşı eğitim programlarıyla 243 kişiye istihdam sağlandı

07.03.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta işbaşı eğitim programlarıyla 243 kişiye istihdam sağlandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, İŞKUR İl Müdürlüğü ile 7 firma arasında istihdam taahhütlü işbaşı eğitim programı protokolü imzalandı.

Vali Salih Ayhan, valilikte gerçekleştirilen protokol imza töreninde, devletin, üreten ve istihdam sağlayan herkesin yanında olduğunu söyledi.

Devletin, firmalara her düzeyde istihdamı kolaylaştırıcı bir dizi model ortaya koyduğunu ifade eden Ayhan, "2022 yılı Sivas'ımız için üretim ve istihdam yılı olacak. Bu hedefimize katkı sunan tüm firmalarımızı bir kez daha tebrik ediyorum." dedi.

İş başı eğitim programlarıyla devletin kaynaklarını istihdama ve üretime aktarmayı arzuladıklarını dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:

"Sivas'ta yatırım yapmak için, ortamların iyileştirilmesi, lojistik, teşvik gibi birçok şartlar vardır. Diğer önemli kısmı ise bürokratik anlamda kolaylaşır olmaktır. Bu anlamda arkadaşlarımızın, üretim yapan, istihdam yapanların her zaman yanında olduğunu söyleyebilirim. Her zaman sizlerin yanındayız, istihdam yapanı, üretim yapanı, yatırım yapanı desteklemeye çalışıyoruz. Onlar Sivas'ın, ülkemizin ekonomisini artırmada büyük bir cesaret örneği göstermekte. Bizim de borcumuz, vazifemiz onların yanında olmak. 243 kişilik bir program ve her bir kişinin istihdam edilmesi demek evinin ocağının tütmesi, aş, ekmek, iş demektir. İnsana verilebilecek en güzel duygu da budur. En güzeli birisine dokunabilmektir. Senin küçük bir dokunuşun onun hayatında çok büyük dönüşümlere sebebiyet vermekte. Bir kişinin evine ekmek götürmesi, çocuklarını mutlu etmesi en büyük mutluluktur."

Konuşmanın ardından Ayhan, firma yetkilileriyle iş başı eğitim protokolünü imzaladı.

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