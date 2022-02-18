Sivas'ta jandarmadan Dünya Kediler Günü'nde hayvansevere destek

SİVAS (AA) - Sivas'ta jandarma ekipleri, kiraladığı evde 150 kedi besleyen kadına mama ve battaniye desteği verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, Dünya Kediler Günü dolayısıyla, Yüceyurt Mahallesi'nde kediler için ev kiralayan hayvansever Hatice Alkan'ı ziyaret etti.

Evde 150 kedinin ihtiyaçlarını karşılayan Alkan'ı tebrik eden ekipler, destek olması amacıyla battaniye ve mama yardımı yaptı.

Alkan, Dünya Kediler Günü dolayısıyla duyarlı davranış gösteren jandarma ekiplerine teşekkür etti.

