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Sivas'ta kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

30.08.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

SİVAS (AA) - Sivas'ta kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Y.İ. yönetimindeki 58 ABG 018 plakalı kamyonet ile R.T. (40) idaresindeki 58 UD 676 plakalı hafif ticari araç, Çiçekli Mahallesi Çiçekli Caddesi'nde çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan Y.T, K.T, Ç.T. ve D.T. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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trafik kazası Sivas güvenlik kamerası

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