Sivas'ta Kangal Akkaraman Koyununu Geliştirme Projesi

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Kangal Akkaraman Koyununu Geliştirme Projesi kapsamında 1 milyon küçükbaş hayvan sayısına ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ulaş Tarım İşletmesini (TİGEM) ziyaret eden Vali Ayhan, işletme müdürü Hasan Keskin'den bilgi aldı.

İşletmeyi gezerek Kangal Akkaraman koyunlarını yakından inceleyen Ayhan, "Üretim, tarım ve hayvancılıkta süreklilik bizim olmazsa olmazlarımızdandır. TİGEM'in de katkılarıyla küçükbaş hayvancılıkta kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarımız da arzu ettiğimiz hedefleri tutturacağız inşallah." ifadesini kullandı.

İl genelinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün koordinesinde güzel çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Vali Ayhan, "Şu ana kadar 700 bin küçükbaş hayvanımız oldu. Kısa zamanda hedefimiz olan 1 milyon rakamına ulaşacağız. TİGEM'in merkez olması ve bu işe öncülük etmesi çok önemli. Burada sadece küçükbaş hayvancılık değil, zirai faaliyetler de var." açıklamasında bulundu.

- "Kangal Akkaraman Koyunu Sivas'ın önemli değeri"