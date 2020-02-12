Sivas’ta kar esareti, kürlü mücadele aralıksız sürüyor

Sivas’ta yoğun kar yağışı nedeniyle araç ulaşımına kapanan yollarda karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Sivas’ta sabah saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Köy ve mahalle yolları araç ulaşımına kapandı. İl genelinde yoğun bir karla mücadele çalışması başlatıldı. Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri araç ulaşımına kapanan yollarda karla mücadele çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ekipler, karla mücadele çalışmalarında önceliği hastalık, doğum, ölüm ve taşımalı eğitim yapılan 1. dereceli köy yollarına veriyor. Asılsız ihbarlar, karla mücadelede aksamalara neden oluyor. Sivas Valiliğinden yapılan duyuruda, asılsız ihbarlar için yasal süreç başlatılacağı belirtildi.

