Sivas'ta kar nedeniyle 164 köy yolu ulaşıma kapandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle164 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışması sırasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalara ilişkin ihbarlara öncelik veriliyor.

Bu arada, il genelinde soğuk hava etkili oluyor.

Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 14 dereceye kadar düştü.

Öte yandan, Türk Hava Yollarının (THY) Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan saat 11.00'de yapılması planlanan TK-2658 Sivas-İstanbul seferinin, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine iptal edildiği belirtildi.

