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Sivas'ta kar nedeniyle 21 köy yolu kapandı

SİVAS HABERLERİ  | 26.01.2020 10:18 | Son Güncelleme

Sivas'ta kar nedeniyle 21 köy yolu kapandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 21 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, il merkezi ve ilçelerde 21 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas İl Özel İdaresi merkez ve ilçelerde 32 greyder, 6 dozer, 26 destek aracı, 24 yükleyici ve 9 kar bıçaklı kamyon ile karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Sivas il merkezi ve ilçelerinde soğuk hava etkili oldu.

İmranlı ilçesinde hissedilen sıcaklık sıfırın altında 24 derece ölçüldü, il merkezinde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.

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Anahtar Kelimeler:
kapalı köy yolları Sivas Soğuk hava

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