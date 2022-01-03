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Sivas'ta kar nedeniyle 267 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

03.01.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta kar nedeniyle 267 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 267 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 267 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 kar bıçaklı kamyon, 26 servis kamyonu ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

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