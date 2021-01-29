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Sivas'ta kar nedeniyle 385 köy ile ulaşım sağlanamıyor

29.01.2021 09:06 | Son Güncelleme:
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Sivas'ta kar nedeniyle 385 köy ile ulaşım sağlanamıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ulaşımı aksatıyor.

İlde kar nedeniyle 385 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 6 dozer, 26 destek aracı, 24 yükleyici, bıçaklı 9 kamyon ve 61 personelle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezi kar yağışının ardından beyaza büründü. Sivas'ı çevre illere bağlayan bazı geçitlerde de ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

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Sivas Namaz Vakitleri 29 Ocak Cuma

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Sabah
07:36
Öğle
12:50
İkindi
15:30
Akşam
17:54
Yatsı
19:15

Sivas Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Cuma

Kübra Eczanesi
Merkez
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