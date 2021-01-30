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Sivas'ta kar nedeniyle 438 köye ulaşım sağlanamıyor

30.01.2021 09:12 | Son Güncelleme:
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Sivas'ta kar nedeniyle 438 köye ulaşım sağlanamıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta dünden bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı, ulaşımı aksatıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri 32 greyder, 6 dozer, 26 destek aracı, 24 yükleyici, bıçaklı 9 kamyon ve 61 personelle il genelinde ulaşıma kapalı 438 köy yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Sivas'ın İmranlı ilçesi de kar yağışının ardından beyaza büründü.

Sivas-Erzincan kara yolunda 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ geçidinde tipi nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

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