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Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 446 köy yolu ulaşıma kapandı

12.03.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 446 köy yolu ulaşıma kapandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 446 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kapalı yolların açılması için ekipler 93 araç ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'nda Sivas Belediyesince yaptırılan "Hobbit Evleri" ve çevresinde kar yağışıyla güzel görüntü oluştu.

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kar yağışı Sivas

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