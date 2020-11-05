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Sivas’ta Karabağ Futbol Kulübüne, Kuran-i Kerim ve Türk Bayrağı hediye edildi

SİVAS HABERLERİ  | 05.11.2020 13:02 | Son Güncelleme

BBP Sivas İl Başkanı ve Alperen Ocakları İl Başkanı, maç öncesi Azerbaycan Karabağ Futbol Klübü teknik heyetini kaldığı otelde ziyaret edip, Kuran-i Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.Büyük Birlik Partisi(BBP) Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, Alperen Ocakları Sivas İl Başkanı Serhat Şimşek ve beraberindekiler Azerbaycan Karabağ takımı teknik heyeti ve yöneticilerini ziyaret etti.

BBP Sivas İl Başkanı ve Alperen Ocakları İl Başkanı, maç öncesi Azerbaycan Karabağ Futbol Klübü teknik heyetini kaldığı otelde ziyaret edip, Kuran-i Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.
Büyük Birlik Partisi(BBP) Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, Alperen Ocakları Sivas İl Başkanı Serhat Şimşek ve beraberindekiler Azerbaycan Karabağ takımı teknik heyeti ve yöneticilerini ziyaret etti. Başkan Bulut ve Başkan Şimşek, Karabağ Kulüp Organizatörü İzzet Mahmudov ve Karabağ Kulüp Sportif Direktörü Emrah Çelikel ile bir süre sohbet ettikten çiçek takdiminde bulunuldu. Alperen Ocakları İl Başkanı Serhat Şimşek, Karabağ takım heyetine bayrak ve Kuran-ı Kerim hediye etti. Azerbaycan Karabağ takımı heyeti de Uğur Bulut ve Serhat Şimşek’e Azerbaycan forması hediye etti.
“Yuvalarında bir maç yapacaklar’’
Ziyarette konuşan Sivas Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Uğur Bulut, Karabağ Futbol kulübünün yanlarında olduklarını ve yuvalarında bir maç yapacaklarını belirterek, “Tek millet iki devlet dediğimiz aslında ülkemizde yaşayan bütün insanlarımızın da arzuladığı tek devlet Azerbaycan’ımızın düne kadar esir illerinden biri olan ve bugün Allah’ın izni ile azatlığa ulaşacak Karabağ takımını Sivas’ta misafir ediyoruz. Karabağlı kardeşlerimiz şunu iyi bilsinler ki kesinlikle ve kesinlikle bir deplasman değil Sivas. Yuvalarında bir maç yapacaklar. Kendi evinde bir maç yapacaklar. Karabağ’da azatlık mücadelesi veren Azerbaycan ordusunun yanında olduğumuzu uluslararası arenada Azerbaycan ismini Türk dünyasının ismini başarıyla temsil eden Karabağ futbol kulübümüzün yanında olduğumuzu göstermek ve kendilerine müsabakalarda başarılar dilemek için bugün Karabağ kulübü yöneticileri ile birlikte olduk. Evimize hoş geldiniz, evinize hoş geldiniz’’ ifadelerini kullandı.
“Güzel bir maç olacağından eminiz’’
Karabağ Spor Kulübü Sportif Direktörü Emrah Çelikel ise, “Büyük Birlik Partisi ailesine ve teşkilatına çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Ziyaretinizden çok gururlandık. Tabi ki biz iki devlet bir milletiz. Türkiye’de oynayacağımız bu iki karşılaşmada da Sivas’ta daha yoğun ve sıcak bir şekilde bu duyguları bize de yaşattığınız için sizlere çok teşekkür ederiz. İnşallah güzel bir maç olur, güzel bir maç olacağından eminiz’’ dedi.

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