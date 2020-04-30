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Sivas'ta karantinadaki çocuklara "Karagöz ve Hacivat" sürprizi

SİVAS HABERLERİ  | 30.04.2020 20:41 | Son Güncelleme

Sivas'ta karantinadaki çocuklara "Karagöz ve Hacivat" sürprizi

SİVAS (AA) - Almanya, Avusturya ve Hindistan'dan getirilerek Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Türk vatandaşlarının çocukları, Karagöz ve Hacivat gösterisiyle moral buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Almanya, Avusturya ve Hindistan'dan 639 Türk vatandaşı, ramazan ayını, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sivas Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu Başbakan Binali Yıldırım Kampüsünde geçiriyor.

Her türlü imkanın sunulduğu yurtta, Karagöz ve Hacivat kostümleri giyen görevliler de koridorda çocuklar için gösteri yaptı.

Çocuklar ve aileleri yapılan sürpriz karşısında şaşkınlık yaşarken, temsili "Karagöz ve Hacivat", çocuklara horoz şekeri ikram etti ve eğlendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Karantina Kovid-19 Sivas

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