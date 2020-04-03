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Sivas'ta karantinadaki köyden ayrılan 3 kişiye para cezası

SİVAS HABERLERİ  | 03.04.2020 20:14 | Son Güncelleme

Sivas'ta karantinadaki köyden ayrılan 3 kişiye para cezası

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinadaki köyde çıkış yasağına uymayan 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

Koyulhisar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, karantinadaki Boyalı köyünde yaşayan 3 kişinin çıkış yasağına uymadıkları ve ikametlerden ayrıldıklarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, ilçede yakalanan 3 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet kapsamında toplam 3 bin 934 lira idari ceza uygulandığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Karantina Kovid-19 Sivas

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