YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta karantinadaki öğrenciden mini konser

Sivas'ta karantinadaki öğrenciden mini konser

SİVAS HABERLERİ  | 05.05.2020 13:45 | Son Güncelleme

Sivas'ta karantinadaki öğrenciden mini konser

SİVAS (AA) - Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada tutulan öğrenci, yurtta kalanlara kontrbasıyla mini konser verdi.

Almanya, Avusturya ve Hindistan'dan getirilen 639 Türk vatandaşı, karantina dönemini Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sivas Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü'nde geçiriyor.

Her türlü imkanın sunulduğu yurtta, Avusturya'dan gelen ve karantina sürecini geçiren Mozarteum Üniversitesi Kontrbas Bölümü 3. sınıf öğrencisi İrem Özyiğit konser verdi.

Özyiğit, odasının önünde kontrbasıyla verdiği mini konserle karantinadaki vatandaşlara klasik müzik keyfi yaşattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkiliProf. Dr. Usta: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı
Anahtar Kelimeler:
Karantina Konser koronavirüs Sivas

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı

Kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren kaymakam adaylarının ataması yapıldı

Silopi’de fide ekimi başladı

Silopi’de fide ekimi başladı

Hüseyin Danç, “10 bin ton pancar sözü veriyoruz”

Hüseyin Danç, “10 bin ton pancar sözü veriyoruz”

Büyükşehir 375 bin adet ücretsiz maske dağıttı

Büyükşehir 375 bin adet ücretsiz maske dağıttı

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Sivas Namaz Vakitleri 5 Mayıs Salı

İmsak
03:43
Sabah
05:21
Öğle
12:34
İkindi
16:24
Akşam
19:37
Yatsı
21:08

Sivas Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Aykut Eczanesi
Merkez
Dörtyol Eczanesi
Merkez
İlker Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Karantinada iftar programı

Karantinada iftar programı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Sivas'ta karantinadaki çocuklara "Karagöz ve Hacivat" sürprizi

Sivas'ta karantinadaki çocuklara "Karagöz ve Hacivat" sürprizi

Sivas’ta ihracat da ithalat da düştü

Sivas’ta ihracat da ithalat da düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.