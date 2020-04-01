Sivas’ta Karantinaya alınan köy sayısı 10’a yükseldi.

Sivas’ta Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Zara ilçesine bağlı Tuzlagözü ve Doğanşar ilçesine bağlı Darıkol köyleri de karantina altına alındı. İkinci bir emre kadar köylere giriş ve çıkış yasaklandı. Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Virüsün köy sakinlerinin hayatını tehdit etmesini engellemek, toplum sağlığını korumak ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak üzere Tuzlagözü ve Darıkol köylerimizde İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karantina kararı alınarak, köylere giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Yasaklara uymayan sorumlular hakkında, gereken tüm cezai yaptırımlar uygulanacaktır” denildi. İki köyle birlikte son üç gündü Sivas’ta Karantina altına alınan köy sayısı 10 oldu.

