YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta karda mahsur kalan ÇEDAŞ ekipleri kurtarıldı

Sivas'ta karda mahsur kalan ÇEDAŞ ekipleri kurtarıldı

22.12.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta karda mahsur kalan ÇEDAŞ ekipleri kurtarıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde elektrik arızasına giderken araçları kara saplanan Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ekibi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Suşehri ilçesi Kale köyündeki elektrik arızasını gidermek için yola çıkan ÇEDAŞ ekiplerinin aracı kara saplandı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye Suşehri İlçe Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.

Kar nedeniyle kapanan köy yolunu açan ekipler, ÇEDAŞ'a ait aracı dozer yardımıyla çekerek saplandığı yerden kurtardı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 176 köy yolu ulaşıma kapandıSivas'ta kar yağışı nedeniyle 176 köy yolu ulaşıma kapandı
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 22 Aralık Çarşamba

İmsak
06:13
Sabah
07:43
Öğle
12:35
İkindi
14:57
Akşam
17:18
Yatsı
18:43

Sivas Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Çarşamba

Aydın Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
Kurugöl Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Aydın Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Altay, yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek

Altay, yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İzmir'de kaza yapan kamyonun kasasında 80 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de kaza yapan kamyonun kasasında 80 düzensiz göçmen yakalandı

Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda güçlük yaşanıyor

Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda güçlük yaşanıyor

Kocaelispor-Eyüpspor maçının ardından

Kocaelispor-Eyüpspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.