Sivas'ta karda mahsur kalan ÇEDAŞ ekipleri kurtarıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde elektrik arızasına giderken araçları kara saplanan Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) ekibi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Suşehri ilçesi Kale köyündeki elektrik arızasını gidermek için yola çıkan ÇEDAŞ ekiplerinin aracı kara saplandı.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye Suşehri İlçe Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.

Kar nedeniyle kapanan köy yolunu açan ekipler, ÇEDAŞ'a ait aracı dozer yardımıyla çekerek saplandığı yerden kurtardı.



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