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Sivas'ta karla mücadele ekipleri cenazenin defni için köy yolunu ulaşıma açtı

10.02.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta karla mücadele ekipleri cenazenin defni için köy yolunu ulaşıma açtı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açılarak, bir cenazenin defni gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, 75 yaşındaki Mehmet Köse, kalp yetmezliği nedeniyle İstanbul'da vefat etti.

Yakınları tarafından memleketi Hafik'e getirilen Köse'nin cenazesi, defin için ilçeye bağlı Şahin köyüne götürülmek istendi.

Kar ve tipiden yolun kapanması dolayısıyla köye ulaşılamayınca İl Özel İdaresinden yardım istendi.

İş makineleriyle bölgeye gelen ekipler, kapanan köy yolunu kardan temizleyerek defin işleminin yapılmasını sağladı.

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